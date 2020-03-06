Чесалин: была задача сыграть от обороны, но болельщики нас погнали вперёд

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился эмоциями от домашней игры с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).



«Третья шайба в наши ворота стала такой пощёчиной, которая нас слегка обидела. Это наше упущение, и больше такого не повторится. Слава богу, что вырвали эту победу. В первую очередь она была очень нужна в психологическом плане. За счёт чего удалось сломить «Автомобилист»? Я думаю, это всё было видно на трибунах – за счёт нашей поддержки. То, что сыграли так расковано в первом периоде, – это всё эмоции, они нас до сих пор переполняют. Наши дорогие болельщики ведут нас вперёд. Все понимают, что не нужно раскрываться, но в итоге мы раскрылись. Была задача играть от обороны, но сегодня всё-таки продемонстрировали хоккей для зрителя.



Насколько тяжело будет сделать последний шаг к победе? Каждая игра тяжёлая, но следующая игра будет самой тяжёлой. Надо будет гнуть свою линию. Мы себя настраиваем на каждый матч. Без разницы, сколько будет матчей, главное – выходить и выполнять тренерскую установку. Трямкин сказал, что «Сибири» больше везёт? Нет, я с этим не согласен. Кто работает, тот всегда победит. На нашей стороне наши болельщики – это наша семья и мы вместе. Этим всё сказано», – сказал Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.