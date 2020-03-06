Берюбе: Тарасенко предстоит обследование. Чтобы играть, плечо должно быть готово на 100%

Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал состояние российского нападающего Владимира Тарасенко, который продолжает восстанавливаться после травмы.



«С точки зрения физической формы — он катается, может играть, но плечо должно быть готово на сто процентов. На этой неделе он пройдёт обследование. Пока не могу назвать какие-то сроки, но он хорошо выглядит и делает большие подвижки», — приводит слова Берюбе североамериканский журналист Майк Морреале в «Твиттере».



Тарасенко получил травму плеча 24 октября, а через пять дней перенёс операцию.



Ранее сообщалось, что возвращение Владимира непосредственно в ходе регулярного чемпионата серьёзно повлияло на то, что генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг не стал проявлять активность во время дедлайна трансферов в НХЛ.