В последний раз сборная Швеции не теряла очки в группе на ЧМ более 70 лет назад

В Остраве на «Остравар-Арене» закончился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции обыграла сборную Словакии со счётом 6:1. Шведская сборная завершила групповой этап с максимальным количеством очков, возглавив группу В.
В последний раз сборная Швеции выигрывала все матчи в основное время на групповом этапе в 1953 году.
В четвертьфинале шведская сборная встретится со сборной Финляндии.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 21 мая 2024
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