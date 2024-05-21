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В последний раз сборная Швеции не теряла очки в группе на ЧМ более 70 лет назад

В последний раз сборная Швеции не теряла очки в группе на ЧМ более 70 лет назад
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В Остраве на «Остравар-Арене» закончился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции обыграла сборную Словакии со счётом 6:1. Шведская сборная завершила групповой этап с максимальным количеством очков, возглавив группу В.

ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 1
Словакия
1:0 Рэймонд (Хедман, Кемпе) – 02:20 (pp)     2:0 Карлссон (Хольмберг, Рэймонд) – 27:31     3:0 Бураковски (Карлссон, Зеттерлунд) – 32:38 (pp)     4:0 Лундестрём (Олофссон) – 33:15     5:0 Эрикссон Эк (Бродин) – 49:15 (sh)     5:1 Иван (Татар, Слафковски) – 50:49     6:1 Эрикссон Эк (Карлссон, Далин) – 57:35    

В последний раз сборная Швеции выигрывала все матчи в основное время на групповом этапе в 1953 году.

В четвертьфинале шведская сборная встретится со сборной Финляндии.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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