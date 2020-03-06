Пуустинен: сегодня мы получили очень много эмоций от болельщиков

Нападающий «Сибири» и автор хет-трика в ворота «Автомобилиста» Юусо Пуустинен подвёл итоги домашней игры с екатеринбургской командой в третьем матче серии первого раунда плей-офф (4:3 ОТ).
«В первую очередь, я хочу сказать, что сегодня была невероятная атмосфера на матче. После нескольких лет без плей-офф фанаты сегодня, действительно, были заведены и взволнованы. Мы получили очень много энергии от них, спасибо им.
Почти в каждой игре до этого всё решала одна шайба, две игры в овертайме закончились – разница между нами и соперником очень маленькая. Но сейчас мы впереди, нам нужно продолжать работать в том же духе и выигрывать.
Прошлый раз я делал хет-трик в том году, когда я играл за «Нефтехимик» и забил «Сибири» здесь, в Новосибирске, три гола. Конечно, этот важнее, потому что мы играли при домашних трибунах и это была важная игра в плей-офф», — сказал Пуустинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 6 марта 2020
-
20:29
-
20:21
-
20:09
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:28
-
19:05
-
18:46
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:38
-
17:18
-
17:07
-
16:37
-
16:26
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:33
-
14:13
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:10
-
13:00