Пуустинен: сегодня мы получили очень много эмоций от болельщиков

Нападающий «Сибири» и автор хет-трика в ворота «Автомобилиста» Юусо Пуустинен подвёл итоги домашней игры с екатеринбургской командой в третьем матче серии первого раунда плей-офф (4:3 ОТ).



«В первую очередь, я хочу сказать, что сегодня была невероятная атмосфера на матче. После нескольких лет без плей-офф фанаты сегодня, действительно, были заведены и взволнованы. Мы получили очень много энергии от них, спасибо им.



Почти в каждой игре до этого всё решала одна шайба, две игры в овертайме закончились – разница между нами и соперником очень маленькая. Но сейчас мы впереди, нам нужно продолжать работать в том же духе и выигрывать.



Прошлый раз я делал хет-трик в том году, когда я играл за «Нефтехимик» и забил «Сибири» здесь, в Новосибирске, три гола. Конечно, этот важнее, потому что мы играли при домашних трибунах и это была важная игра в плей-офф», — сказал Пуустинен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.