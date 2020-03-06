Знарок повторил достижение Билялетдинова, второй раз отыгравшись с «–3» в плей-офф

«Спартак» в третьем матче серии плей-офф с московским «Динамо» уступал к пятой минуте со счётом 0:3, но смог одержать волевую победу — 5:4 ОТ.

Для наставника красно-белых Олега Знарка это уже второй такой случай, когда его команда смогла ликвидировать отставание в три шайбы в матче плей-офф. Подобное ранее удавалось лишь Зинэтуле Билялетдинову.



«Команда Олега Знарка во второй раз отыгралась в плей-офф с «–3». Это восьмой случай в истории плей-офф КХЛ, по подобным камбэкам он сравнялся с Зинэтулой Билялетдиновым», — сообщила пресс-служба КХЛ в «Твиттере».



В первом периоде красно-белые проигрывали со счётом 0:3, затем смогли забросить три шайбы подряд. В третьем периоде команда Олега Знарка вновь отыгралась — на 58-й минуте игру в овертайм перевёл Патрик Херсли. На 16-й минуте дополнительного времени победу «Спартаку» принес Михаил Котляревский.

«Динамо» ведёт в серии — 2-1.