Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 6 марта 2020 года

6 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда. Ни в одной из встреч командам не удалось выявить победителя в основное время.



«Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой хозяев – 4:3 ОТ. Подопечные Николая Заварухина повели в серии со счётом 3-0, следующий матч пройдёт в Новосибирске.

Казанский «Ак Барс» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1 ОТ. Команда Дмитрия Квартальнова ведёт в серии со счётом 3-0, следующий матч также пройдёт в Нижнекамске.

Нижегородское «Торпедо» на домашнем стадионе играло с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА и уступило — 1:2 ОТ. Действующий обладатель Кубка Гагарина ведёт в серии со счётом 3-0. Следующий матч команды сыграют в Нижнем Новгороде.

«Спартак» в третьем матче серии плей-офф с московским «Динамо» уступал к пятой минуте со счётом 0:3, но смог одержать волевую победу — 5:4 ОТ. Бело-голубые ведут в противостоянии 2-1.