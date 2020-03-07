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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 6 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 6 марта 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

6 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда. Ни в одной из встреч командам не удалось выявить победителя в основное время.

«Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой хозяев – 4:3 ОТ. Подопечные Николая Заварухина повели в серии со счётом 3-0, следующий матч пройдёт в Новосибирске.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Пуустинен (Шаров, Йокипакка) – 07:47' (5x5)   1:1 Березин (Дацюк, Белоусов) – 09:24' (5x4)   2:1 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 11:37' (6x5)   2:2 Холланд (Доус, Кучерявенко) – 28:59' (5x5)   3:2 Пуустинен (Йокипакка, Шаров) – 45:48' (5x5)   3:3 Плэтт (Трямкин) – 55:46' (4x5)   4:3 Шашков (Тимашов, Коротков) – 69:41' (5x5)

Казанский «Ак Барс» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1 ОТ. Команда Дмитрия Квартальнова ведёт в серии со счётом 3-0, следующий матч также пройдёт в Нижнекамске.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Яруллин, Галимов) – 43:52' (5x5)   1:1 Шиксатдаров (Куликов) – 56:48' (5x5)   1:2 Галимов (Фисенко) – 72:13' (5x5)

Нижегородское «Торпедо» на домашнем стадионе играло с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА и уступило — 1:2 ОТ. Действующий обладатель Кубка Гагарина ведёт в серии со счётом 3-0. Следующий матч команды сыграют в Нижнем Новгороде.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Нестеров) – 08:10' (5x5)   1:1 Белевич (Бочаров) – 18:15' (5x5)   1:2 Слепышев – 64:24' (5x5)

«Спартак» в третьем матче серии плей-офф с московским «Динамо» уступал к пятой минуте со счётом 0:3, но смог одержать волевую победу — 5:4 ОТ. Бело-голубые ведут в противостоянии 2-1.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Полыгалов (Тарасов) – 00:53' (5x5)   0:2 Лямин (Тарасов, Шипачёв) – 03:12' (5x4)   0:3 Муранов (Ефремов, Кулёмин) – 04:34' (5x5)   1:3 Зубов (Никишин) – 06:28' (5x5)   2:3 Фёдоров (Вишневский) – 19:54' (5x5)   3:3 Хохлачёв (Цыплаков) – 33:14' (5x5)   3:4 Чайковски (Яшкин, Шипачёв) – 34:39' (5x5)   4:4 Херсли (Кутейкин, Хохлачёв) – 57:16' (5x4)   5:4 Котляревский (Цыплаков, Юньков) – 75:27' (5x5)
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