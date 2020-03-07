Игрок пугал судью, Ice Girl села в шпагат, Беспалов нюхал нашатырь. Фото победы «Спартака»

6 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции «Спартак» принимал московское «Динамо». Матч закончился победой хозяев — 5:4 ОТ. Бело-голубые ведут в серии — 2-1.
«Динамо» забросило первую шайбу уже на 53-й секунде — Игорь Полыгалов отличился с передачи Даниила Тарасова. На четвёртой минуте Кирилл Лямин реализовал большинство. Юлиус Гудачек второй раз за серию покинул ворота красно-белых, его заменил Никита Беспалов. И тут же «Динамо» забросило вновь — Иван Муранов уже к пятой минуте сделал счёт 3:0.
«Спартак» смог отыграть одну шайбу — Илья Зубов выкатился с правого края и бросил в дальний угол. А под занавес первого периода красно-белые забросили вновь, отличился Артём Фёдоров с передачи Ивана Вишневского.
В середине второй двадцатиминутки «Спартак» сравнял счёт в матче, но уже через минуту «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря голу Михала Чайковски. «Спартак» восстановил равенство в счёте на 58-й минуте основного времени — Патрик Херсли реализовал большинство.
В овертайме победу «Спартаку» принёс точный бросок Михаила Котляревского.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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