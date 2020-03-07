«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис», у Гусева "+1"

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Голами в составе «Нью-Джерси» отметились Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. Российский нападающий Никита Гусев провёл на льду 12 минут 48 секунд с показателем полезности "+1", результативными действиями не отметился. У «Сент-Луиса» забили Винс Данн и Джейден Шварц. Россиянин Иван Барбашев отыграл 11 минут 17 секунд с показателем полезности "-1".
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«Дэвилз» занимают последнее, восьмое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Сент-Луис» лидирует в Центральном дивизионе Запада.
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