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«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис», у Гусева "+1"

«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис», у Гусева "+1"
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Голами в составе «Нью-Джерси» отметились Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. Российский нападающий Никита Гусев провёл на льду 12 минут 48 секунд с показателем полезности "+1", результативными действиями не отметился. У «Сент-Луиса» забили Винс Данн и Джейден Шварц. Россиянин Иван Барбашев отыграл 11 минут 17 секунд с показателем полезности "-1".

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно в Яндекс. Эфире.

«Дэвилз» занимают последнее, восьмое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Сент-Луис» лидирует в Центральном дивизионе Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Братт (Суббэн) – 08:38' (5x5)   1:1 Данн (Бозак, Томас) – 12:31' (5x4)   2:1 Мермис (Сиверсон, Шнайдер) – 26:50' (5x5)   3:1 Кэррик (Классон, Зейджак) – 37:58' (5x5)   3:2 Шварц (Шенн) – 56:49' (5x5)   4:2 Андерсон (Заха, Мюллер) – 59:03' (en)
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