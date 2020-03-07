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Результаты матчей в НХЛ за 6 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 6 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 6 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:2. Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 48 секунд с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Братт (Суббэн) – 08:38' (5x5)   1:1 Данн (Бозак, Томас) – 12:31' (5x4)   2:1 Мермис (Сиверсон, Шнайдер) – 26:50' (5x5)   3:1 Кэррик (Классон, Зейджак) – 37:58' (5x5)   3:2 Шварц (Шенн) – 56:49' (5x5)   4:2 Андерсон (Заха, Мюллер) – 59:03' (en)

«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Элерс (Лайне, Икин) – 00:32' (5x5)   2:0 Лайне (Пионк, Уилер) – 04:41' (5x4)   3:0 Коннор (Рослович) – 18:10' (5x5)   4:0 Перро (Моррисси, Элерс) – 34:00' (5x4)

«Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бертуцци (Ларкин, Дейли) – 20:20' (5x5)   2:0 Фаббри (Линдстрём, Нильсен) – 30:05' (5x4)   2:1 Кейн (Саад, Тэйвз) – 38:55' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Аризона Койотс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Холл (Келлер) – 01:11' (5x5)   1:1 Годро (Ткачук, Монахан) – 05:54' (5x4)   2:1 Броди (Ткачук) – 06:35' (5x5)   3:1 Баклунд (Манджапане, Ткачук) – 24:17' (5x5)   3:2 Сёдерберг (Холл, Экман-Ларссон) – 30:57' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:3. Российский нападающий Валерий Ничушкин забросил свою тринадцатую шайбу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стечер (Миллер, Эдлер) – 01:22' (5x5)   2:0 Миллер (Петтерссон, Тоффоли) – 12:29' (5x5)   2:1 Джонсон (Маккиннон, Ландеског) – 13:17' (5x5)   3:1 Макьюэн – 22:12' (5x5)   3:2 Ландеског (Маккиннон, Джонсон) – 23:23' (5x5)   3:3 Ничушкин (Ньето) – 28:04' (5x5)   4:3 Руссель (Годетт, Фантенберг) – 32:17' (5x5)   5:3 Макьюэн (Руссель, Годетт) – 56:43' (5x5)   6:3 Пирсон (Эрикссон, Танев) – 57:24' (en)

«Анахайм Дакс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1. Для «уток» это второй выигранный матч подряд. «Торонто» продлил серию поражений до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рауни (Бэкес, Дель Зотто) – 03:17' (5x5)   2:0 Хенрик – 50:20' (5x5)   2:1 Нюландер – 57:00' (6x5)
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