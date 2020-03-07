Результаты матчей в НХЛ за 6 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 6 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.



«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:2. Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 48 секунд с показателем полезности «+1».

«Виннипег Джетс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:0.

«Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1.

«Калгари Флэймз» — «Аризона Койотс» — 3:2.

«Ванкувер Кэнакс» — «Колорадо Эвеланш» — 6:3. Российский нападающий Валерий Ничушкин забросил свою тринадцатую шайбу в сезоне.

«Анахайм Дакс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1. Для «уток» это второй выигранный матч подряд. «Торонто» продлил серию поражений до четырёх матчей.