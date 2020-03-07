Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шиксатдаров: «Нефтехимик» в игре. Один матч с «Ак Барсом» зацепим, и всё покатится!

Шиксатдаров: «Нефтехимик» в игре. Один матч с «Ак Барсом» зацепим, и всё покатится!
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал поражение команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ), а также признался, что в нижнекамском коллективе не теряют оптимизма и верят в итоговый успех.

Шиксатдаров в третьем матче серии забросил единственную шайбу «Нефтехимика», сравняв счёт за три с небольшим минуты до конца основного времени.

«Спасибо партнёрам, они создали момент. Шайба отскочила ко мне, оставалось только попасть в ворота. Очень обидно, что пропустили такую шайбу в овертайме. Знаем, что «Ак Барс» — очень атакующая команда. Сначала надо думать о защите, а уже потом об атаке. Но мы, видимо, где-то недодумали… Серия продолжается. Мы все верим в успех, мы в игре. Один матч зацепим, и всё покатится!» — приводит слова Шиксатдарова официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020