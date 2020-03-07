Шиксатдаров: «Нефтехимик» в игре. Один матч с «Ак Барсом» зацепим, и всё покатится!

Форвард «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал поражение команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ), а также признался, что в нижнекамском коллективе не теряют оптимизма и верят в итоговый успех.

Шиксатдаров в третьем матче серии забросил единственную шайбу «Нефтехимика», сравняв счёт за три с небольшим минуты до конца основного времени.



«Спасибо партнёрам, они создали момент. Шайба отскочила ко мне, оставалось только попасть в ворота. Очень обидно, что пропустили такую шайбу в овертайме. Знаем, что «Ак Барс» — очень атакующая команда. Сначала надо думать о защите, а уже потом об атаке. Но мы, видимо, где-то недодумали… Серия продолжается. Мы все верим в успех, мы в игре. Один матч зацепим, и всё покатится!» — приводит слова Шиксатдарова официальный сайт КХЛ.