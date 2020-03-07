«Локомотив» — «Йокерит»: опубликованы составы на четвёртый матч противостояния

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и финского «Йокерита» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-0. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 7 марта, начало матча — в 17:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Беляев;

Марков — Накладал, Кудрявцев — Ткачёв — Да Коста;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Савченко, Денисенко, Ильенко — Свитов — Аверин.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;

Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Норман;

Лауридсен, Хальме — Пильстрём — Анттила.