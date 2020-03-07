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«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Локомотив» — «Йокерит»: опубликованы составы на четвёртый матч противостояния

«Локомотив» — «Йокерит»: опубликованы составы на четвёртый матч противостояния
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и финского «Йокерита» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-0. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 7 марта, начало матча — в 17:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Беляев;
Марков — Накладал, Кудрявцев — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Денисенко, Ильенко — Свитов — Аверин.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Норман;
Лауридсен, Хальме — Пильстрём — Анттила.

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