«Локомотив» — «Йокерит»: опубликованы составы на четвёртый матч противостояния
Стали известны составы ярославского «Локомотива» и финского «Йокерита» на четвёртый матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-0. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 7 марта, начало матча — в 17:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Беляев;
Марков — Накладал, Кудрявцев — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Денисенко, Ильенко — Свитов — Аверин.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Скленичка, Савинайнен — Контиола — Норман;
Лауридсен, Хальме — Пильстрём — Анттила.
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