О'Делл: у «Металлурга», как и в сезоне, много бросков, но нет голов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Эрик О'Делл прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казахстанским «Барысом» (0:2, 1-3 в серии).



«У нас так часто бывало в сезоне: много бросков, но нет голов. Наверное, перед вратарём не так много помех, он многое видит. Но сейчас времени у нас уже нет — в следующем матче нам нужны голы.



Возможно ли отыграться в серии с 1-3, как 2012 году? Конечно. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи — что в гостях, что вернувшись домой. Матч за матчем, период за периодом.



Отразилось ли на игре отсутствие Томаша Филиппи? Не думаю. У нас есть хорошие, молодые хоккеисты. Да, так случилось, что он получил повреждение, но хоккей — жёсткий спорт», — приводит слова О'Делла официальный сайт магнитогорского клуба.