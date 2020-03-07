О'Делл: у «Металлурга», как и в сезоне, много бросков, но нет голов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Эрик О'Делл прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казахстанским «Барысом» (0:2, 1-3 в серии).
«У нас так часто бывало в сезоне: много бросков, но нет голов. Наверное, перед вратарём не так много помех, он многое видит. Но сейчас времени у нас уже нет — в следующем матче нам нужны голы.
Возможно ли отыграться в серии с 1-3, как 2012 году? Конечно. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи — что в гостях, что вернувшись домой. Матч за матчем, период за периодом.
Отразилось ли на игре отсутствие Томаша Филиппи? Не думаю. У нас есть хорошие, молодые хоккеисты. Да, так случилось, что он получил повреждение, но хоккей — жёсткий спорт», — приводит слова О'Делла официальный сайт магнитогорского клуба.
- 7 марта 2020
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