Е. Яковлев: «Металлург» уже отыгрывался с 1-3 в серии с «Барысом», почему бы не повторить

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итоги встречи с «Барысом» (0:2, 1-3 в серии).



«Тяжёлый матч, но это плей-офф – так и должно быть. Не получилось забить гол, хорошо играет у соперника вратарь. Надо больше создавать помехи перед ним, побольше бросать по воротам, тогда что-то получится. Мы хорошо играем, но ещё раз повторюсь – вратарь хорошо играет, нужно перед ним помеху сделать, создать проблему ему, чтобы ему было некомфортно, чтобы он не видел шайбу.



«Металлург» уже отыгрывался с 1-3 в серии с «Барысом»? Почему бы не повторить. Нужно играть так, как мы играли в гостях второй матч – зло, на каждом участке выигрывать борьбу, и всё получится», — приводит слова защитника официальный сайт КХЛ.