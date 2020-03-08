Хет-трик Брауна помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Миннесоту», одержав 5-ю победу кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев, которая стала для них 5-й кряду.

В составе «Кингз» отличились Анже Копитар, Блейк Лизотт, Тревор Мур, Габриэль Виларди и Дастин Браун, отметившийся хет-триком. У «Миннесоты» — Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен и Люк Канин.

26-летний российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 9 минут и 24 секунды и, не отметившись результативными действиями в 12-м матче подряд, завершил встречу с показателем полезности «0».

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«Лос-Анджелес», набрав 60 очков в 68 матчах, занимает последнее (15-е) место в Западной конференции. «Миннесота Уайлд» (75) – 10-е.