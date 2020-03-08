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Хет-трик Брауна помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Миннесоту», одержав 5-ю победу кряду

Хет-трик Брауна помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Миннесоту», одержав 5-ю победу кряду
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев, которая стала для них 5-й кряду.

В составе «Кингз» отличились Анже Копитар, Блейк Лизотт, Тревор Мур, Габриэль Виларди и Дастин Браун, отметившийся хет-триком. У «Миннесоты» — Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен и Люк Канин.

26-летний российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 9 минут и 24 секунды и, не отметившись результативными действиями в 12-м матче подряд, завершил встречу с показателем полезности «0».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс Эфир».

«Лос-Анджелес», набрав 60 очков в 68 матчах, занимает последнее (15-е) место в Западной конференции. «Миннесота Уайлд» (75) – 10-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Копитар (Браун, Иафалло) – 05:16' (5x5)   1:1 Фолиньо (Цуккарелло) – 20:13' (5x5)   2:1 Лизотт (Кемпе) – 27:36' (4x5)   3:1 Мур – 28:29' (5x5)   4:1 Браун (Хаттон, Копитар) – 44:00' (5x5)   4:2 Сперджен (Цуккарелло, Фолиньо) – 45:33' (5x5)   4:3 Канин (Бродин, Гринвей) – 55:35' (5x5)   5:3 Браун (Иафалло, Даути) – 57:47' (5x5)   6:3 Браун (Копитар) – 58:46' (en)   7:3 Виларди – 59:00' (5x5)
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