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Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон», у Василевского 35 сейвов

Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон», у Василевского 35 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Энтони Чирелли, Седрик Пакетт и Алекс Киллорн. Ещё по одной шайбе забросили российский защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. Также на счету Сергачёва результативная передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов.

В составе «Бостона» забивали Чарли Макэвой, Шон Курали и Давид Пастрняк.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал третью победу за последние четыре игры. «Бостон Брюинз» в свою очередь прервал четырёхматчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли – 05:08' (4x5)   0:2 Сергачёв (Гурд) – 06:10' (4x5)   0:3 Пакетт (Богосян, Коберн) – 26:50' (5x5)   1:3 Макэвой (Койл, Грызлик) – 34:50' (4x4)   2:3 Курали (Макэвой, Каше) – 38:37' (5x5)   2:4 Киллорн (Сергачёв, Пойнт) – 41:08' (5x4)   3:4 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:37' (5x4)   3:5 Кучеров – 58:58' (en)
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