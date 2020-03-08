Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон», у Василевского 35 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей отличились Энтони Чирелли, Седрик Пакетт и Алекс Киллорн. Ещё по одной шайбе забросили российский защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. Также на счету Сергачёва результативная передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 35 сейвов.
В составе «Бостона» забивали Чарли Макэвой, Шон Курали и Давид Пастрняк.
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал третью победу за последние четыре игры. «Бостон Брюинз» в свою очередь прервал четырёхматчевую победную серию.
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