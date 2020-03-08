Защитник «Тампы» Сергачёв улучшил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
За «Тампу» один из голов забил российский защитник Михаил Сергачёв. Также на его счету результативная передача. Сергачёв улучшил свой рекорд по количеству голов в НХЛ за один сезон. На его счету в нынешнем сезоне уже 10 голов. До этого лучшим показателем Сергачёва было 9 голов в сезоне-2017/2018.
Также Сергачёв стал первой звездой матча.
В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв набрал 34 (10+24) очка в 68 играх.
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