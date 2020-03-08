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Лундквист вышел на восьмое место среди голкиперов по матчам в НХЛ

Лундквист вышел на восьмое место среди голкиперов по матчам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский голкипер Игорь Шестёркин впервые в карьере пропустил пять шайб в матче НХЛ, отразив 18 бросков из 23. После второго периода он был заменён на Хенрика Лундквиста, отразившего все пять бросков. Для Лундквиста этот матч стал 887-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на восьмое место среди голкиперов по матчам в НХЛ, превзойдя результат Тони Эспозито (886).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), второе место занимает Роберто Луонго (1044), топ-3 замыкает Патрик Руа (1029).

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