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Беттмэн: у журналистов будет доступ к игрокам. Но сейчас им лучше общаться в пресс-центрах

Беттмэн: у журналистов будет доступ к игрокам. Но сейчас им лучше общаться в пресс-центрах
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о шагах, предпринятых лигой, в связи с угрозой распространения коронавируса. По его словам, на данный момент решение о централизованном недопуске журналистов в раздевалки команд не принималось. Тем не менее такой вариант развития событий весьма желателен, а клубы могут самостоятельно вводить какие-либо ограничения.

«Рассматриваем все возможные варианты, ситуация меняется не день ото дня, а с каждым часом, и нужно быть готовыми к любым поворотам. Но мы только рассматриваем варианты, это не официальное заявление о вступлении в силу. Некоторые клубы могут самостоятельно предпринять какие-то меры. Команды считают раздевалки личным пространством, и игроки могут находиться там без одежды. Так что, возможно, будет лучше с точки зрения профилактики и безопасности игроков и журналистов, если последние смогут задавать вопросы в пресс-центре через подиум.

Ситуация с раздевалками сильно отличается от происходящего на трибунах. Хоккеисты находятся в ограниченном пространстве, и общение с журналистами после матчей проходит при очень тесном контакте, корреспондент и игрок находятся рядом. Возможно, нужно будет внести некоторые коррективы из-за распространения коронавируса. Стараемся делать разумные шаги. Не хотим менять нашу политику по отношению к прессе на долгосрочной основе. Все меры рассматриваются как временные и только в связи с коронавирусом. Ещё раз подчеркиваю, раздевалки и трибуны — разные вещи. У журналистов будет доступ к игрокам. Но будет лучше, если сейчас общение будет происходить в пресс-центрах через подиум.

Вероятность проведения матчей без зрителей? Не хочу никаких спекуляций, нам не нужна паника. Конечно, есть ряд вариантов развития событий, которые мы держим в уме, но всему своё время. Не будем опережать события. Мы следим за ситуацией, находимся на связи с клубами и профсоюзом. Наши действия будут тщательно продуманными, профессиональными и своевременными», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

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