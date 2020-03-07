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Женский чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за угрозы коронавируса

Женский чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за угрозы коронавируса
Хоккей / Прочие 0

Чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде отменён из-за угрозы коронавируса, сообщил вице-президент Международной федерации хоккея Калеро Куммола. Решение об отмене было принято на телеконференции в субботу. Отмена чемпионата была предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией.

«Женский чемпионат мира отменён. В Канаде, похоже, нет плохой ситуации с коронавирусом, но есть большие опасения, что ситуация может ухудшиться», — сказал Куммола.

Женский чемпионат мира 2020 года должен был состояться в Галифаксе и Труро, старт должен был состояться 31 марта.

Ранее многочисленные спортивные мероприятия отменили из-за распространения коронавируса. По той же причине ИИХФ несколько дней назад отменила несколько турниров. Судьба мужского чемпионата мира — 2020 остаётся неизвестной.

ИИХФ отменила шесть турниров в марте из-за коронавируса
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