Кныжов – 50-й россиянин, сыгравший в сезоне НХЛ. Это лучший показатель за 15 лет
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» уступил «Оттаве Сенаторз» (1:2 ОТ). Этот матч стал дебютным в НХЛ для защитника «Шаркс» Николая Кныжова.
21-летний игрок провёл на льду 11 минут 48 секунд, заработал две минуты штрафного времени и заблокировал один бросок. В этом сезоне в его активе 33 матча в регулярном чемпионате АХЛ, в которых он набрал 5 (1+4) очков при полезности «+4».
Николай стал 50-м россиянином, вышедшим на лёд в нынешнем сезоне НХЛ. Это лучший результат в эпоху потолка зарплат начиная с сезона-2005/2006, в котором хотя бы один матч провели 49 россиян. Больше всего российских хоккеистов сыграло в НХЛ в сезоне-2000/2001 – 72 человека.
Генменеджер «Сан-Хосе» прокомментировал подписание Кныжова и Князева
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