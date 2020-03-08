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«Бостон» и «Тампа» на двоих набрали 94 минуты штрафа, Марун снова подрался с Харой

«Бостон» и «Тампа» на двоих набрали 94 минуты штрафа, Марун снова подрался с Харой
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

«Бостон» и «Тампа» на двоих набрали 94 минуты штрафного времени. Игроки «Лайтнинг» получили 48 минут, игроки «Брюинз» – 46. В матче произошло несколько стычек, также судьи зафиксировали две драки.

В первом периоде подрались форварды Крис Вагнер («Бостон») и Баркли Гудроу («Тампа»). В конце второго периода в ходе массовой потасовки подрались капитан хозяев Здено Хара и нападающий гостей Патрик Марун, которые ранее уже неоднократно скидывали краги, в том числе и в этом сезоне.

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Другой чуть не воткнулся головой в лёд, а ещё «Тампа» забила два гола в меньшинстве и выиграла безумный матч у «Бостона».
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