«Бостон» и «Тампа» на двоих набрали 94 минуты штрафа, Марун снова подрался с Харой

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
«Бостон» и «Тампа» на двоих набрали 94 минуты штрафного времени. Игроки «Лайтнинг» получили 48 минут, игроки «Брюинз» – 46. В матче произошло несколько стычек, также судьи зафиксировали две драки.
В первом периоде подрались форварды Крис Вагнер («Бостон») и Баркли Гудроу («Тампа»). В конце второго периода в ходе массовой потасовки подрались капитан хозяев Здено Хара и нападающий гостей Патрик Марун, которые ранее уже неоднократно скидывали краги, в том числе и в этом сезоне.
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