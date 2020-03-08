Хабаров: «Сибирь» сегодня занималась не тем, чем надо. Начали что-то выдумывать

Защитник «Сибири» Ярослав Хабаров подвёл итоги четвёртой игры серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:5).



«Можно ли сказать, что «Автомобилист» сегодня перебил «Сибирь»? Не знаю, по статистике нужно посмотреть. Если по ощущениям, то мы немножко не тем начали заниматься. Поэтому они начали долбить нас. Начали выдумывать что-то. Было три игры, когда мы действовали достаточно просто, не так зрелищно, как хотели болельщики, но это приносило плоды. Не было мыслей, что могли сегодня дома красиво завершить серию. Выходили играть на победу, но получилось, как получилось.



Чем удивил «Автомобилист» сегодня? Ничем, сыграли так же активно и настырно, как предыдущие три матча. Сегодня просто забили и реализовали. Почему пропустили на старте второго и третьего периодов? Нельзя терять шайбу на входе в зону, сразу получаем контратаку и получаем 1:4. Тогда за 20 минут ещё можно было вытаскивать матч, а на первой минуте пропускать четвёртый гол и отыгрываться было тяжело. Старались всё равно что-то забить, но не получилось», – сказал Хабаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.