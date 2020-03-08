Коротков: в раздевалке говорили, что не надо лететь вперёд, но болельщики гонят нас

Нападающий «Сибири» Никита Коротков прокомментировал четвёртую игру серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:5).
«С первой же смены понял, что в плей-офф немного другой хоккей. Другие скорости прежде всего. В остальном всё так же: попроще, по борту. В раздевалке мы проговариваем, что нам не надо сломя голову лететь вперёд. Однако болельщики всё равно нас гонят. В каждой игре плей-офф и мы, и «Автомобилист» выходим умирать.
Сегодня была неприятная ситуация с удалением за челлендж. То, что пропустили две шайбы подряд, бьёт по голове. Нам неважно, где играть, дома или в Екатеринбурге. Но, конечно, хотелось закончить дома. На выезде надо сыграть повнимательнее и забирать игру», – сказал Коротков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
- 8 марта 2020
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