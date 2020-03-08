Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0

ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА. Матч закончился победой гостей — 3:2 ОТ. «Армейцы» выиграли серию — 4-0.

В концовке второго периода шайбу забросил форвард «Торпедо Чарльз Дженовей. Ему ассистировали Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. В начале третьей двадцатиминутки Джордан Шрёдер после паса Шенфельда удвоил преимущество хозяев, реализовав большинство. На 47-й минуте Мэт Робинсон с передачи Константина Окулова отыграл одну шайбу. А под занавес основного времени Максим Шалунов сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Мамин и Алексей Марченко. Встреча перешла в овертайм, где сильнее оказались москвичи. Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0. В третьем матче ЦСКА выиграл в овертайме – 2:1.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Дженовей (Шенфельд, Жафяров) – 38:37' (5x5)   2:0 Шрёдер (Жафяров, Шенфельд) – 42:12' (5x4)   2:1 Робинсон (Окулов) – 46:08' (5x5)   2:2 – 57:30'   2:3 Капризов – 62:02' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020