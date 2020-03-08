ЦСКА одержал волевую победу в матче с «Торпедо» и выиграл серию – 4-0

В четвёртом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» принимало московский ЦСКА. Матч закончился победой гостей — 3:2 ОТ. «Армейцы» выиграли серию — 4-0.



В концовке второго периода шайбу забросил форвард «Торпедо Чарльз Дженовей. Ему ассистировали Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. В начале третьей двадцатиминутки Джордан Шрёдер после паса Шенфельда удвоил преимущество хозяев, реализовав большинство. На 47-й минуте Мэт Робинсон с передачи Константина Окулова отыграл одну шайбу. А под занавес основного времени Максим Шалунов сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Мамин и Алексей Марченко. Встреча перешла в овертайм, где сильнее оказались москвичи. Победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Напомним, первые две игры завершились победами «армейцев» с одинаковым счётом — 3:0. В третьем матче ЦСКА выиграл в овертайме – 2:1.

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