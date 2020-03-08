Буцаев: почему забивали так мало? Соперник не давал нам много забрасывать

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал проигрыш своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0:1).



«Поздравляю всех женщин с праздником. К сожалению, мы не смогли им сегодня подарить победу. Претензий по самоотдаче и дисциплине у нас не возникает. Увы, сезон для нас окончен. Хотел бы поблагодарить ребят, они достойны играть в плей-офф. Хочу поблагодарить руководство клуба. Почему забивали так мало? Где-то не хватило мастерства, где-то хладнокровия, но и соперник не давал нам много забрасывать. Противник даёт на размышления гораздо меньше времени, чем в регулярном чемпионате», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.



«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию с «Нефтехимиком» — 4-0.