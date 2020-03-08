Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шипачёв: 2-2 в серии, получается как 0-0. «Динамо» осталось два матча выиграть

Шипачёв: 2-2 в серии, получается как 0-0. «Динамо» осталось два матча выиграть
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком» (2:3).

«2-2 в серии, получается как 0-0. Нам осталось два матча выиграть, будем стараться взять следующую встречу. Будем стараться начинать играть с первого периода и будем разбираться, что произошло с большинством. Большое количество удалений – это нервы? Я не удалялся», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, первые две игры остались за бело-голубыми – 5:1, 4:3. В третьем матче серии сильнее был «Спартак». Красно-белые победили в овертайме со счётом 5:4, уступая в ходе матча 0:3.

Следующую игру команды проведут 10 марта на льду «ВТБ Арены».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020