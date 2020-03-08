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Галиев: у «Ак Барса» впереди ещё длинный путь в 12 побед!

Галиев: у «Ак Барса» впереди ещё длинный путь в 12 побед!
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев поделился эмоциями от четвёртого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и всей серии с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Тяжёлый матч, что видно даже по счёту – всё решил всего один точный бросок. Получил шайбу, было время, чтобы оценить ситуацию, здорово, что попал. «Нефтехимик» старался, бился, мы тоже вышли заряженными, чтобы завершить серию уже сегодня, и подольше отдохнуть. В этой серии было много борьбы, высокие скорости, мы выполняли тренерские указания. Думаю, счёт не отражает тяжести победы в серии, в третьей игре мы выиграли в овертайме, сегодня – только в одну шайбу. У нас впереди ещё длинный путь в 12 побед!» — приводит слова Галиева официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию с «Нефтехимиком» — 4-0.

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