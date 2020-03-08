Пайгин: в серии с «Ак Барсом» не хватило голов. Сегодня один был, но его не засчитали

Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин прокомментировал проигрыш своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0:1).
«В этой серии нам не хватило голов. Сегодня он был, но его не засчитали. Где-то не повезло, где-то недоработали, в каких-то эпизодах просто не забили свои моменты, которые должны были реализовывать. Это плей-офф, здесь другого не бывает. В Нижнекамске нам помогали наши стены, наши болельщики, наши родные. Они пришли и поддерживали нас. Извиняемся перед ними, что не получилось победить», — приводит слова Пайгина официальный сайт КХЛ.
«Нефтехимик» в четвёртом матче серии забросил шайбу в первом периоде. Но судьи зафиксировали помеху вратарю и не засчитали взятие ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию с «Нефтехимиком» — 4-0.
- 8 марта 2020
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