Пайгин: в серии с «Ак Барсом» не хватило голов. Сегодня один был, но его не засчитали

Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин прокомментировал проигрыш своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (0:1).



«В этой серии нам не хватило голов. Сегодня он был, но его не засчитали. Где-то не повезло, где-то недоработали, в каких-то эпизодах просто не забили свои моменты, которые должны были реализовывать. Это плей-офф, здесь другого не бывает. В Нижнекамске нам помогали наши стены, наши болельщики, наши родные. Они пришли и поддерживали нас. Извиняемся перед ними, что не получилось победить», — приводит слова Пайгина официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» в четвёртом матче серии забросил шайбу в первом периоде. Но судьи зафиксировали помеху вратарю и не засчитали взятие ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ак Барс» вышел во второй раунд плей-офф, выиграв серию с «Нефтехимиком» — 4-0.