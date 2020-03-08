Немировски: то, как мы действовали последние две игры, должно было привести к 2-2 в серии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА (2:3 ОТ). «Армейцы» выиграли противостояние со счётом 4-0.
«Мы неплохо действовали в том числе и в первых двух матчах, у нас были моменты, чтобы изменить их ход и приблизиться к сопернику. Также была хорошая игра позавчера, но не сработало большинство. Сегодня мы хорошо играли, но не смогли довести матч до победы. У меня нет вопросов к ребятам. Все бились до конца и выжимали из себя максимум. Очень обидно проигрывать серию со счётом 0-4. Особенно обидно это выглядит на бумаге. То, как мы действовали последние две игры, должно было привести нас к счёту 2-2 в серии и вернуть команды обратно в Москву. Но… Я желаю удачи ЦСКА в дальнейшем. У нас сезон закончился», — приводит слова Немировски сайт «Торпедо».
- 8 марта 2020
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