Наместников забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Третью шайбу за «Колорадо» забросил российский нападающий Владислав Наместников. Результативными передачами отметились Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Наместников забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 29 (16+13) очков, которые он набрал в 63 играх сезона.
Всего за карьеру в НХЛ Наместников провёл 423 матча, в которых забил 82 гола и сделал 105 результативных передач.
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