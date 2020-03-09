Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Наместников забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Видео

Наместников забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Третью шайбу за «Колорадо» забросил российский нападающий Владислав Наместников. Результативными передачами отметились Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Наместников забил 16-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 29 (16+13) очков, которые он набрал в 63 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Наместников провёл 423 матча, в которых забил 82 гола и сделал 105 результативных передач.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020