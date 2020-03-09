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Сергачёв реализовал послематчевый буллит с первой попытки в карьере

Сергачёв реализовал послематчевый буллит с первой попытки в карьере
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (Мичиган, США) состолялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Детройта» в серии буллитов — 5:4

В буллитной серии единственную удачную попытку «Тампы» записал на свой счёт защитник Михаил Сергачёв. Россиянин впервые в карьере пробовал исполнить послематчевый буллит в НХЛ.

Права на видео принадлежат Fox Corp. Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Основное время матча завершилось вничью — 4:4. В составе «Детройта» отличились Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. Голы за «Тампу» забили Брейден Пойнт (дважды), Картер Вераге и Патрик Марун. Россияне Никита Кучеров и Сергачёв ассистировали Пойнту, когда он забросил первую шайбу в матче. Таким образом, Кучеров отдал 51-ю голевую передачу в текущем сезоне, всего на его счету стало 84 (33+51) очка в 66 матчах. Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах.

В серии буллитов сильнее были хозяева. Дилан Ларкин и Робби Фаббри свои попытки реализовали, а Энтони Чирелли и Никита Кучеров бросили мимо ворот. Единственный результативный буллит «Тампы» на счету Михаила Сергачёва.

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