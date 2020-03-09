Результаты матчей в НХЛ за 8 марта 2020 года
8 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей.
«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Каролине Харрикейнз» — 2:6. «Пингвины» проиграли второй матч подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марло (Шири) – 09:19' (5x5) 1:1 Гики (Гардинер, ван Римсдайк) – 09:52' (5x5) 2:1 Малкин (Шульц, Раст) – 16:33' (5x3) 2:2 Славин (Мартинук, Гики) – 33:07' (5x5) 2:3 Гардинер (Нечас, Нидеррайтер) – 38:04' (5x4) 2:4 Уильямс (Флёри, Стаал) – 48:30' (5x5) 2:5 Уильямс (Стаал, Макгинн) – 55:02' (5x5) 2:6 Гики (Мартинук, Флёри) – 56:19' (5x5)
«Детройт Ред Уингз» в родных стенах победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в буллитной серии — 5:4 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фаббри (Бертуцци, Манта) – 10:11' (5x5) 1:1 Пойнт (Джонсон, Кучеров) – 31:11' (5x4) 1:2 Вераге – 34:57' (5x5) 2:2 Ларкин (Манта, Бертуцци) – 39:45' (5x5) 3:2 Манта (Ларкин, Бертуцци) – 41:41' (5x4) 4:2 Бертуцци (Манта, Ларкин) – 44:24' (5x5) 4:3 Пойнт (Гурд) – 45:55' (5x5) 4:4 Марун (Шенн, Гурд) – 51:19' (5x5) 5:4 Фаббри – 65:00' (ПБ)
«Калгари Флэймз» дома проиграл «Вегас Голден Найтс» — 3:5. У «огоньков» прервалась серия из трёх побед.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Носек (Ривз, Холден) – 05:24' (5x5) 0:2 Холден (Казинс, Пирри) – 11:49' (5x5) 0:3 Пасиоретти (Карлссон, Штястны) – 23:39' (5x4) 1:3 Лучич – 28:23' (5x5) 2:3 Дюбе (Баклунд, Лучич) – 36:32' (5x4) 3:3 Ткачук (Манджапане, Густафссон) – 57:00' (5x5) 3:4 Теодор (Мартинес, Стивенсон) – 58:50' (5x5) 3:5 Маршессо (Смит, Карлссон) – 59:42' (en)
«Чикаго Блэкхоукс» на домашней площадке проиграл «Сент-Луис Блюз» — 0:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бортуццо (Шенн, Шварц) – 26:41' (5x5) 0:2 Пьетранджело (Шварц, Бле) – 45:37' (5x5)
«Анахайм Дакс» на домашнем льду проиграл «Миннесоте Уайлд» — 4:5 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сильверберг (Ракелль, Ларссон) – 11:18' (5x5) 1:1 Цуккарелло (Гальченюк, Фолиньо) – 12:02' (5x5) 1:2 Фиала (Паризе, Сперджен) – 13:33' (5x4) 2:2 Хайнен (Милано, Гецлаф) – 31:52' (5x5) 3:2 Сильверберг (Ракелль) – 34:55' (5x5) 3:3 Раск – 41:49' (5x5) 3:4 Гальченюк – 54:20' (5x5) 4:4 Юус (Сильверберг, Ракелль) – 58:18' (6x5) 4:5 Фиала (Канин, Сутер) – 64:01' (4x3)
«Ванкувер Кэнакс» в родных стенах проиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Дюбуа, Веннберг) – 27:18' (5x5) 0:2 Робинсон (Савар, Гавриков) – 39:32' (5x5) 1:2 Петтерссон – 48:19' (5x5)
«Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» — 3:4. Поражение стало для «акул» третьим подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2020, понедельник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Торнтон (Кейн, Майер) – 11:16' (5x4) 1:1 Маккиннон (Ландеског, Комфер) – 16:17' (5x4) 1:2 Ландеског (Маккиннон, Наместников) – 21:59' (5x5) 2:2 Карлссон (Сёренсен) – 23:41' (5x5) 2:3 Наместников (Ландеског, Маккиннон) – 28:41' (5x5) 2:4 Донской (Комфер, Джонсон) – 55:27' (5x5) 3:4 Грегор (Майер, Лабанк) – 59:16' (6x4)
Читайте также
- 9 марта 2020
-
09:31
-
08:55
-
08:49
-
08:41
-
08:29
-
08:12
-
07:56
-
07:47
-
07:33
-
07:21
-
06:34
-
06:10
-
02:56
-
01:41
-
00:00
- 8 марта 2020
-
23:18
-
22:56
-
22:28
-
22:21
-
21:54
-
21:50
-
21:46
-
21:25
-
21:09
-
21:02
-
20:54
-
20:46
-
20:37
-
20:34
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
19:53
-
19:43
Партнерский контент