Результаты матчей в НХЛ за 8 марта 2020 года

8 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей.



«Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Каролине Харрикейнз» — 2:6. «Пингвины» проиграли второй матч подряд.

«Детройт Ред Уингз» в родных стенах победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в буллитной серии — 5:4 Б.

«Калгари Флэймз» дома проиграл «Вегас Голден Найтс» — 3:5. У «огоньков» прервалась серия из трёх побед.

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней площадке проиграл «Сент-Луис Блюз» — 0:2.

«Анахайм Дакс» на домашнем льду проиграл «Миннесоте Уайлд» — 4:5 ОТ.

«Ванкувер Кэнакс» в родных стенах проиграл «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2.

«Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» — 3:4. Поражение стало для «акул» третьим подряд.