Бёзер: специфика моей травмы в том, что несколько недель не можешь нормально дышать

Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер провёл первую за месяц тренировку с командой. Он пропустил месяц из-за перелома ребра.
«Понятно, что врачи не дали бы мне такое разрешение, если бы я чувствовал дискомфорт и были какие-то проблемы. Я принял участие в некоторых упражнениях вместе с ребятами. Хорошо себя ощущал. Надеюсь вскоре вернуться.
Я думаю, что смогу вернуться и сыграю приличное количество матчей до окончания сезона. Вот моя цель. У нас в команде уже были похожие травмы, и мы знаем, сколько времени нужно на восстановление в таких случаях. Очень рад, что чувствую себя хорошо спустя четыре недели.
Специфика этой травмы заключается в том, что в течение нескольких недель не можешь нормально дышать. Но сейчас всё хорошо. Пока ещё быстро устаю. Мне будет сложно набрать игровую форму, потому что команда сейчас не так часто тренируется. Всё-таки уже конец сезона. Думаю, что мне придётся работать над формой даже после возвращения в состав», — цитирует Бёзера официальный сайт НХЛ.
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