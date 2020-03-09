Вице-президент ИИХФ: был вариант с переносом ЧМ-2020 в Сочи, но он отпал
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию из-за угрозы коронавируса.
«Мы действительно получили предложение от российской стороны, были варианты с Сочи и Беларусью. Кроме этого, мы рассматривали вариант проведения ЧМ-2020 в Финляндии, но мы не хотим портить турнир 2022 года, который должен пройти на финской земле, на новом стадионе в Тампере. Теперь идея переноса отпала. В конце концов, это очень плохо для Швейцарии, но мы не можем поехать в Россию, если Швейцария будет недоступна для турнира. Мы договорились, что крайний срок для принятия решения — 20 апреля. Будем надеяться, что ситуация разрешится положительно», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.
ЧМ по хоккею. Какие проблемы из-за коронавируса и почему турнир готова спасти Россия
Дедлайн по окончательному решению – 15 апреля.
Читайте также
- 9 марта 2020
-
12:51
-
11:43
- 8 марта 2020
-
09:00
- 5 марта 2020
-
12:03
- 4 марта 2020
-
21:04
-
18:28
-
13:12
-
12:15
- 2 марта 2020
-
16:53
-
12:48
- 29 февраля 2020
-
21:33
-
17:11
- 28 февраля 2020
-
18:49
-
13:10
- 27 февраля 2020
-
18:41
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
13:00
-
10:20
- 25 февраля 2020
-
23:47
- 18 февраля 2020
-
19:36
-
13:10
- 17 февраля 2020
-
18:17
- 13 февраля 2020
-
15:30
- 11 февраля 2020
-
15:42
- 10 февраля 2020
-
12:37
- 8 февраля 2020
-
19:50
-
17:25
- 7 февраля 2020
-
10:45
- 5 февраля 2020
-
18:19
-
13:37
- 4 февраля 2020
-
15:37
-
14:48
- 31 января 2020
-
11:11
-
11:00
- 29 января 2020
-
22:10
Партнерский контент