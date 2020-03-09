Вице-президент ИИХФ: был вариант с переносом ЧМ-2020 в Сочи, но он отпал

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию из-за угрозы коронавируса.



«Мы действительно получили предложение от российской стороны, были варианты с Сочи и Беларусью. Кроме этого, мы рассматривали вариант проведения ЧМ-2020 в Финляндии, но мы не хотим портить турнир 2022 года, который должен пройти на финской земле, на новом стадионе в Тампере. Теперь идея переноса отпала. В конце концов, это очень плохо для Швейцарии, но мы не можем поехать в Россию, если Швейцария будет недоступна для турнира. Мы договорились, что крайний срок для принятия решения — 20 апреля. Будем надеяться, что ситуация разрешится положительно», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.

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