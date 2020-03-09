«Авангард» — «Салават»: уфимцы пропустили и забили в ходе одного большинства

В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» (счёт 1:1, идёт первый период).



Сначала «Авангард» забил в меньшинстве. Омичи выбросили шайбу через борт за свою синюю линию, Павел Дедунов обогнал Филипа Ларсена, выкатился на ворота и с кистей бросил точно в цель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават» смог отыграться буквально в следующей атаке. Большинство реализовал Пётр Хохряков. Ему ассистировали Илья Крикунов и Александр Кадейкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);

Войнов — Покка; Потапов — Стась — Дедунов;

Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Бондарев – Мартынов, Пьянов — Макмиллан — Бек;

Яремчук, Широков — Зернов — Андригетто.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Хохряков;

Мухамадуллин — Башкиров, Майоров — Картаев — Гиматов.