Стась — о поражении «Авангарда» со счётом 3:6: всё решила игра в неравных составах

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал поражение своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:6). Уфимцы ведут в противостоянии — 3-2.
«Всё решила игра в неравных составах. Нам она не удалась, результат на табло. Случились и невынужденные ошибки. Моё звено старается выполнять установку тренера и что-то создавать, а не только разрушать. У нас есть ещё игра, отступать некуда, отдадим всё, что у нас есть.
Фол на Зернове? Сложно сказать, у нас есть судейский комитет, пускай они разбираются, сколько там было минут штрафа. Мы старались играть активно в большинстве, но сегодня не очень получилось. Нам мешают невынужденные потери, даём сопернику дополнительный стимул», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 марта 2020
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