Тихонов: в «Ак Барсе» в меня поверили, скучал по этому чувству

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов оценил свою игру в нынешнем сезоне КХЛ, в ходе которого он был обменян в казанский клуб из СКА.

«Всегда хочется играть. В начале сезона, конечно, не получалось попадать в состав. Травма тоже украла у меня пару матчей. Но плюс в том, что у меня было много времени набрать сил. Хорошо, что я выздоровел до плей-офф.

Нужно всё равно искать позитив. Для меня он в том, что когда я выздоровел, смог выйти на пик формы, набрать сил и выносливости. Сейчас я делаю ставку на это. Чувствую себя прекрасно. Конечно, очень важна поддержка команды, семьи. Я думаю, все понимают – у многих были травмы – что это такое, как тяжело смотреть на команду со стороны, волноваться. Просто рад, что был фокус, которого я придерживался.

То, что много играю, – это самый большой плюс. Очень приятное чувство, когда игра от тебя зависит и когда на тебя полагаются. В меня тут поверили – я скучал по этому чувству. Можно сказать, что вернул себе любовь к хоккею: хочется выходить на лед, играть и помогать команде», – цитирует Тихонова «Спорт Бизнес Online».