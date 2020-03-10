Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тихонов: в «Ак Барсе» в меня поверили, скучал по этому чувству

Тихонов: в «Ак Барсе» в меня поверили, скучал по этому чувству
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов оценил свою игру в нынешнем сезоне КХЛ, в ходе которого он был обменян в казанский клуб из СКА.

«Всегда хочется играть. В начале сезона, конечно, не получалось попадать в состав. Травма тоже украла у меня пару матчей. Но плюс в том, что у меня было много времени набрать сил. Хорошо, что я выздоровел до плей-офф.

Нужно всё равно искать позитив. Для меня он в том, что когда я выздоровел, смог выйти на пик формы, набрать сил и выносливости. Сейчас я делаю ставку на это. Чувствую себя прекрасно. Конечно, очень важна поддержка команды, семьи. Я думаю, все понимают – у многих были травмы – что это такое, как тяжело смотреть на команду со стороны, волноваться. Просто рад, что был фокус, которого я придерживался.

То, что много играю, – это самый большой плюс. Очень приятное чувство, когда игра от тебя зависит и когда на тебя полагаются. В меня тут поверили – я скучал по этому чувству. Можно сказать, что вернул себе любовь к хоккею: хочется выходить на лед, играть и помогать команде», – цитирует Тихонова «Спорт Бизнес Online».

Громкий обмен в КХЛ! СКА забирает Ожиганова у «Ак Барса»
Казани достанутся два игрока.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020