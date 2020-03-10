Юрзинов-мл.: рассчитывали на Демченко, но он не справился с ролью первого вратаря

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об игре нескольких хоккеистов клуба.



«Вратарский обмен пошёл „Трактору“ на пользу? Я не настолько хорошо успел узнать Демченко, поэтому мне сложно ответить. Мы рассчитывали на Демченко, но он, к сожалению, не справился с ролью первого вратаря. Каждый чемпионат складывается для всех по-разному. Хорошую работу со Станиславом Галимовым и Иваном Федотовым провёл тренер вратарей Ари Мойсанен, они стали играть на хорошем уровне – это для команды большой плюс.



Что не получилось у Кравцова? Тогда сразу несколько игроков появились в составе одновременно. Мы старались подобрать новые связки и всем давали возможность проявить себя. Но не у всех получилось. Просто не сложилось. Той «химии», которая раньше существовала у них с Алексеем Кручининым и Александром Шаровым, уже не было.



Многие говорят, что Челябинск – особенное, специфическое место? Больше говорят, чем есть на самом деле. Ничего такого специфического нет. Мне в Челябинске понравилось – и атмосфера, и болельщики. Мне в клубе во всём старались помочь. Я много лет знаю «Трактор». Помню, когда здесь играли Анатолий Тимофеев, Николай Суханов, Николай Макаров, мой хороший друг Леонид Герасимов. Люди здесь открытые, честные и хотят, чтобы команда хорошо играла», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.