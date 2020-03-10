Куликов: переговоров по новому контракту пока не было, я о нём не думаю
Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о новом контракте с клубом. Действующее соглашение 29-летнего хоккеиста с «Виннипегом» заканчивается после сезона-2019/2020.
«Я не думаю о контракте, и переговоров по нему у меня тоже не было. Я просто выхожу на лёд, занимаюсь любимым делом и стараюсь показывать свой лучший хоккей в каждом матче», — приводит слова Куликова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Куликов принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 10 (2+8) баллов при показателе полезности "-3" и 32 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на льду 20 минут за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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