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Куликов: переговоров по новому контракту пока не было, я о нём не думаю

Куликов: переговоров по новому контракту пока не было, я о нём не думаю
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о новом контракте с клубом. Действующее соглашение 29-летнего хоккеиста с «Виннипегом» заканчивается после сезона-2019/2020.

«Я не думаю о контракте, и переговоров по нему у меня тоже не было. Я просто выхожу на лёд, занимаюсь любимым делом и стараюсь показывать свой лучший хоккей в каждом матче», — приводит слова Куликова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Куликов принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 10 (2+8) баллов при показателе полезности "-3" и 32 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводит на льду 20 минут за матч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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