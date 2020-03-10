Мартемьянов — о своём контракте: решать будут руководители. Задачи на сезон не выполнены

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов не исключил своей отставки после вылета из Кубка Гагарина. Екатеринбургский клуб проиграл «Сибири» с общим счётом 1-4 в первом раунде плей-офф.



«Во-первых, хотелось бы поблагодарить болельщиков и команду за прошедший сезон, поздравить команду «Сибирь» с выходом в следующий раунд. Сегодня победил тот, кто больше хотел и больше умел, кто правильно играл в обороне. Мы, к сожалению, не смогли взломать оборону гостей. У нас была масса моментов в первом периоде, шайба каталась по «ленточке», гол был где-то рядом, но вратарь «Сибири» был на высоте. Второй период мы провалили, а в третьем периоде устроили навал на ворота соперника и нам удалось забить трудовой гол в большинстве. Большего в этой игре нам сделать не удалось.



Конечно, не хотелось бы так рано заканчивать сезон, но хоккей есть хоккей и тут никуда не денешься. Побеждает сильнейший.



По моему контракту руководители и собственники будут решать. Если будет сделан организационный вывод, я приму это как должное. Есть результат — работаешь, нет — свободен. Поставленные на сезон задачи не выполнены», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка «Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.