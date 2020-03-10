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«Динамо» М — «Спартак»: Крикунов удачно взял тренерский запрос, гол Карсумса отменён

«Динамо» М — «Спартак»: Крикунов удачно взял тренерский запрос, гол Карсумса отменён
Хоккей / КХЛ 0

Судьи отменили заброшенную шайбу «Спартака» в третьем периоде встречи с московским «Динамо». Наставник «Динамо» Владимир Крикунов взял тренерский запрос, после чего судьи в результате видеопросмотра отменили гол форварда Мартиньша Карсумса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Составы команд

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;
Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.

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