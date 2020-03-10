«Динамо» М — «Спартак»: Крикунов удачно взял тренерский запрос, гол Карсумса отменён

Судьи отменили заброшенную шайбу «Спартака» в третьем периоде встречи с московским «Динамо». Наставник «Динамо» Владимир Крикунов взял тренерский запрос, после чего судьи в результате видеопросмотра отменили гол форварда Мартиньша Карсумса.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Составы команд
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;
Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;
Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.
- 10 марта 2020
-
22:09
-
22:00
-
21:40
-
21:29
-
21:23
-
20:55
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:19
-
19:04
-
18:58
-
18:47
-
18:32
-
17:58
-
17:32
-
16:58
-
16:35
-
16:31
-
16:18
-
16:12
-
15:45
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:11