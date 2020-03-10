«Динамо» М — «Спартак»: Крикунов удачно взял тренерский запрос, гол Карсумса отменён

Судьи отменили заброшенную шайбу «Спартака» в третьем периоде встречи с московским «Динамо». Наставник «Динамо» Владимир Крикунов взял тренерский запрос, после чего судьи в результате видеопросмотра отменили гол форварда Мартиньша Карсумса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».



Составы команд



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Миронов, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Зайцев — Григорьев, Алексеев — Ефремов — Афиногенов;

Огурцов, Михайлов, Муранов — Панкратов — Кулёмин.



«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Виклунд — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

И. Вишневский — Д. Вишневский, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Тришин — Кутейкин, Галимов — Малыхин — Хохлачёв;

Мусин, Никишин, Котляревский — Юньков — Цыплаков.