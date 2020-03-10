Яшкин: «Спартак» потерял Шипачёва, а я нет. Мы же в одном звене играем
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча со «Спартаком» (4:1). Подопечные Владимира Крикунова повели в серии со счётом 3-2.
«Ведём — 3-2, нужно выиграть ещё один матч. Сегодня сыграли более ответственно, не давали сопернику много шансов. В целом хороший матч отыграли, особенно со стороны обороны.
Они потеряли Вадика при первом голе, получилось отдать ему передачу. Закрутили их. А не потерял его, он же со мной в одном звене играет.
Слышали, что завтра в КХЛ будет совещание. Посмотрим на решение. Конечно, играть перед пустыми трибунами сложнее, но как будет, так и будет», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.
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