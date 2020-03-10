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«Торонто» заключило контракт новичка с Михаилом Абрамовым

«Торонто» заключило контракт новичка с Михаилом Абрамовым
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Михаилом Абрамовым. Контракт 18-летнего россиянина с клубом рассчитан на три года

Текущий сезон Абрамов провёл в юниорской лиге Квебека в команде «Викториявилль Тайгерз», где в 63 матчах набрал 76 (35+41) очков. Всего в 125 играх в юниорской лиге Квебека форвард набрал 130 (51+79) очков.

Абрамов был выбран клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 115-м номером.

До отъезда в Северную Америку нападающий выступал на юниорском уровне в системе московского ЦСКА и «Спартака».

На данный момент «Торонто» занимает девятую строчку Восточной конференции НХЛ.

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