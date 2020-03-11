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30 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от 7-го поражения подряд в игре с «Ванкувером»

30 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от 7-го поражения подряд в игре с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась поражением гостей по буллитам со счётом 4:5 Б, которое стало для них 7-м подряд.

В составе «Айлендерс» голами отметились Эндрю Лэдд, Джордан Эберле и, оформивший дубль, Брок Нельсон. У «Ванкувера» — Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Зак Макьюэн и Бо Хорват, а победный штрафной бросок на счету Джей Ти Миллера.

31-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 34.

«Ванкувер Кэнакс», набрав 78 очков в 69 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (80) – 10-е на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Лэдд (Бейли, Ледди) – 01:36' (5x5)   1:1 Годетт (Эдлер, Стечер) – 01:57' (5x5)   2:1 Тоффоли (Петтерссон, Хьюз) – 02:41' (5x5)   2:2 Эберле (Барзал, Ли) – 19:01' (5x5)   3:2 Макьюэн (Эдлер) – 22:14' (5x5)   3:3 Нельсон (Брассар, Добсон) – 37:00' (5x5)   4:3 Хорват (Тоффоли, Миллер) – 37:51' (5x4)   4:4 Нельсон (Бовиллье, Брассар) – 44:32' (5x5)   5:4 Миллер – 65:00' (ПБ)
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