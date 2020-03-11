30 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от 7-го поражения подряд в игре с «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась поражением гостей по буллитам со счётом 4:5 Б, которое стало для них 7-м подряд.

В составе «Айлендерс» голами отметились Эндрю Лэдд, Джордан Эберле и, оформивший дубль, Брок Нельсон. У «Ванкувера» — Адам Годетт, Тайлер Тоффоли, Зак Макьюэн и Бо Хорват, а победный штрафной бросок на счету Джей Ти Миллера.

31-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 30 бросков из 34.

«Ванкувер Кэнакс», набрав 78 очков в 69 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» (80) – 10-е на Востоке.