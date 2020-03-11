Кузнецов: в России, если не пожал руку, тебе скажут: «Ты что, её обоссал?»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об угрозе заражения коронавирусом.

«Мне понравилось, как об этом сказал Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля». «Я — просто человек в кепке, который занимается футболом. А для того, чтобы отвечать на такие вопросы, есть специально обученные люди».

Теперь люди не жмут друг другу руки? Это же в целях безопасности происходит. Вот в Америке вообще не принято руку жать. Они не здороваются так, а просто ладошку в приветствии вскидывают: «Хай», и дальше пошли. Это в России тебя не поймут. Если ты руку не пожал, тебе скажут: «Ты что, её обоссал?

Чемпионат мира могли перенести в Сочи? Для наших болельщиков это было бы хорошо. Но дай бог всё окажется нормально. Не будет больше коронавируса, и найдут против него вакцину. А для хоккеистов неважно, где играть. А для сборной России будет дополнительная мотивация, если турнир пройдёт дома», — цитирует Кузнецова сайт «Матч ТВ».