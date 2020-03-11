«Рейнджерс» вызвали из АХЛ Фогарти. Кравцов остался в фарм-клубе

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба в АХЛ нападающего Стивена Фогарти, информирует команда в «Твиттере». Россиянин Виталий Кравцов приглашения не получил. Напомним, до конца текущего сезона «рейнджеры» имеют право поднять ещё только одного человека из фарм-клуба в основной состав.



Летом 20-летний Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно, он набрал 3 (1+2) очка в 11 матчах и вскоре попал в запас.



В АХЛ Кравцов сыграл 38 матчей, записав в актив 14 (5+9) баллов.

Кравцов: мне не нравится, когда люди меня обсуждают. Стараюсь не читать о себе