Цулыгин: Хохряков не играл из-за повреждения, мы бы не стали убирать игрока в такой форме

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:1, 4-2 в серии).



«Очень напряжённая и равная игра. Здорово, что мы использовали свои моменты, забили в большинстве, очень здорово сыграли в меньшинстве. Пластались, всё ловили на себя. Юха Метсола много выручал. У нас сплочённая команда, все хотели выиграть. Важно, что забили при счёте 2:1, сохранили преимущество в две шайбы к третьему периоду. Это командная победа. Вся серия получилась упорной.



Мы понимали, что соперник будет играть активно, ему надо было сравнивать счёт. Мы обезопасили свои ворота и старались создавать опасность на контратаках.



Хохряков получил повреждение и не смог играть. Здорового игрока в такой форме мы бы не убрали из состава. Семёнов в первом периоде получил повреждение, но остался на скамейке с командой. Не смог продолжать матч физически.



Пашнин и Сергеев перенесли большие нагрузки? Сергеев привык играть помногу. На Мише, конечно, это сказалось. Но ничего страшного нет. Нам пришлось играть в шесть защитников из-за повреждения Семёнова», — рассказал Цулыгин на пресс-конференции.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам! Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.