Бучневич спас «Рейнджерс» в основное время, но «Нью-Йорк» уступил «Колорадо» в овертайме

На стадионе «Пепси-центр» в Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время отличились Тайсон Джост и российский форвард Владислав Наместников, набравший 31 (17+14) очко в 65 матчах. Победная шайба в овертайме на счету Кейла Макара. Россияне Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действиями не отметились, заработали по одному двухминутному удалению.

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Голы в составе «Рейнджерс» забили Мика Зибанеджад и россиянин Павел Бучневич, отличившийся с передачи Артемия Панарина. Вратарь Александр Георгиев в третьем периоде отразил буллит Мэттью Ньето.