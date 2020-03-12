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Бучневич спас «Рейнджерс» в основное время, но «Нью-Йорк» уступил «Колорадо» в овертайме

Бучневич спас «Рейнджерс» в основное время, но «Нью-Йорк» уступил «Колорадо» в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пепси-центр» в Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей в основное время отличились Тайсон Джост и российский форвард Владислав Наместников, набравший 31 (17+14) очко в 65 матчах. Победная шайба в овертайме на счету Кейла Макара. Россияне Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действиями не отметились, заработали по одному двухминутному удалению.

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Голы в составе «Рейнджерс» забили Мика Зибанеджад и россиянин Павел Бучневич, отличившийся с передачи Артемия Панарина. Вратарь Александр Георгиев в третьем периоде отразил буллит Мэттью Ньето.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Ди Джузеппе, Фокс) – 06:28' (5x5)   1:1 Джост (Ландеског, Макар) – 11:27' (5x4)   2:1 Наместников (Макар, Ландеског) – 23:55' (5x4)   2:2 Бучневич (Панарин, Фокс) – 59:47' (6x5)   3:2 Комфер (Макар, Белльмар) – 62:50' (3x3)
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