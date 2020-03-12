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Баттон: на основе того, что я знаю о Беттмэне, не сомневаюсь, что НХЛ остановит сезон

Баттон: на основе того, что я знаю о Беттмэне, не сомневаюсь, что НХЛ остановит сезон
Хоккей / НХЛ 0

Известные североамериканские журналисты не сомневаются в том, что Национальная хоккейная лига из-за угрозы распространения коронавируса примет решение о временной приостановке регулярного чемпионата.

«Исходя из того, что я знаю о Беттмэне и лиге, я не сомневаюсь, что это произойдёт. Беттмэн и так не стал приостанавливать игры немедленно, продемонстрировав высокий уровень своего лидерства», — так прокомментировал возможную остановку сезона обозреватель TSN Крэйг Баттон.

«Есть ли возможность играть после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию? У НХЛ есть только одна опция — остановить сезон», — добавил коллега Баттона Брюс Артур.

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) заявил, что команда не покинет Денвер до тех пор, пока лига не примет решения о продолжении чемпионата.

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