Баттон: на основе того, что я знаю о Беттмэне, не сомневаюсь, что НХЛ остановит сезон

Известные североамериканские журналисты не сомневаются в том, что Национальная хоккейная лига из-за угрозы распространения коронавируса примет решение о временной приостановке регулярного чемпионата.
«Исходя из того, что я знаю о Беттмэне и лиге, я не сомневаюсь, что это произойдёт. Беттмэн и так не стал приостанавливать игры немедленно, продемонстрировав высокий уровень своего лидерства», — так прокомментировал возможную остановку сезона обозреватель TSN Крэйг Баттон.
«Есть ли возможность играть после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию? У НХЛ есть только одна опция — остановить сезон», — добавил коллега Баттона Брюс Артур.
Ранее главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) заявил, что команда не покинет Денвер до тех пор, пока лига не примет решения о продолжении чемпионата.
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