Мозякин продолжит карьеру игрока. «Магнитка» готовит предложение с учётом потолка зарплат

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин продолжит карьеру игрока в уральском клубе, сообщается в официальном «твиттере» команды.
«Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге». В настоящий момент клуб готовит предложение с учётом принятого потолка зарплат КХЛ», — говорится в официальном сообщении.
В нынешнем сезоне 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.
Срок действия нынешнего контракта Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля. Ранее сообщалось, что лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов может завершить игровую карьеру и войти в тренерский штаб клуба.
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