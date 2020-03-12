Мозякин продолжит карьеру игрока. «Магнитка» готовит предложение с учётом потолка зарплат

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин продолжит карьеру игрока в уральском клубе, сообщается в официальном «твиттере» команды.

«Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге». В настоящий момент клуб готовит предложение с учётом принятого потолка зарплат КХЛ», — говорится в официальном сообщении.

В нынешнем сезоне 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

Срок действия нынешнего контракта Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, заканчивается 30 апреля. Ранее сообщалось, что лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов может завершить игровую карьеру и войти в тренерский штаб клуба.